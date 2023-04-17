Представлен Huawei Enjoy 60X с батареей на 7000 мАч

Компания Huawei представила смартфон Enjoy 60X, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 4G, предустановленной операционной системой HarmonyOS 3, огромным 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2376:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, модулем NFC, стереодинамиками, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки и возможностью подзарядки других гаджетов. Смартфон появится в китайской продаже 26 апреля по цене в 260, 290 и 335 долларов за версии с 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.