Представлен Mid-Tower корпус Zalman S6 V2 BLACK

Zalman представила компьютерный корпус S6 V2 BLACK — модель формата Mid-Tower с перфорированной лицевой панелью, которая уже в базовой комплектации укомплектована тремя вентиляторами диаметром 140 мм. Данное решение рассчитано на пользователей, которым важно обеспечить эффективный продув системы сразу после сборки, без необходимости докупать охлаждающие элементы отдельно. В настоящее время производители корпусов всё чаще разграничивают свои линейки в бюджетном и среднем ценовом диапазоне именно за счёт количества и качества установленных вентиляторов, поскольку эти компоненты занимают ощутимую долю в итоговой себестоимости изделия. При этом модели с сетчатой передней панелью, ориентированные на свободную циркуляцию воздуха, выигрывают от большего числа вентиляторов, так как такая конструкция позволяет полностью использовать преимущества повышенной воздухопроницаемости, которую даёт сетка в отличие от глухих или стеклянных фронтальных панелей, которые ради внешнего вида ограничивают приток холодного воздуха. Три 140-миллиметровых вентилятора в стартовой конфигурации выглядят достаточно щедрым предложением на фоне многих аналогов в том же ценовом сегменте, где чаще всего можно встретить лишь один или два подобных элемента, из-за чего покупателям приходится самостоятельно приобретать дополнительные вентиляторы, чтобы выйти на сопоставимый уровень охлаждения.

Вентиляторы размером 140 мм обычно дают более удачное соотношение между объёмом перемещаемого воздуха и уровнем шума по сравнению с моделями на 120 мм при равной производительности. Это объясняется тем, что увеличенные лопасти способны прогонять сопоставимый объём воздуха при меньших оборотах, что снижает шумность при сохранении нужной эффективности охлаждения. Данный аспект всё чаще акцентируется изготовителями корпусов, потому что сообщество энтузиастов, собирающих ПК, сегодня уделяет внимание не только тепловым показателям, но и акустическому комфорту при выборе шасси и системы обдува. Маркировка «V2» говорит о том, что перед нами доработанная версия уже существующей серии Zalman S6, которая предполагает точечные улучшения относительно предыдущего поколения, а не полностью новое конструктивное решение. Подобный подход широко распространён на рынке корпусов: производители совершенствуют проверенные временем шасси, меняя характеристики вентиляторов, рисунок перфорации или незначительно корректируя внутреннюю компоновку, вместо того чтобы каждый раз проводить радикальный редизайн всей модели.