Представлен Moto G57 Power с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G57 Power, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 810 и модемом 5G. Новинка также оснащается 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой My UX, боковым дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом массой 210 граммов и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 250 евро.