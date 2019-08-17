Представлен Motorola One Action с уникальной функцией камеры

Motorola анонсировала свой последний смартфон - Motorola One Action с тремя камерами. Его можно приобрести в джинсовых синих и жемчужно-белых цветах по цене 259 евро.

Тройная установка камеры находится в вертикальном модуле и включает в себя первую в отрасли «сверхширокую экшн-видеокамеру», которая позволяет снимать в формате 4K с полем обзора 117º и вмещать в кадр в четыре раза больше. Однако самая интригующая особенность - это возможность снимать горизонтальное видео, удерживая устройство вертикально, что стало возможным благодаря программному и аппаратному волшебству.

Motorola One Action также может похвастаться основным 12-мегапиксельным сенсором, который имеет автофокусировку по фазе и диафрагму f / 1,8, а также 5-мегапиксельным датчиком глубины, который помогает добавить «естественный эффект размытия» к портретным снимкам.

Новинка получила экран диагональю 6,3 дюйма разрешением Full HD+ с соотношением сторон 21:9, однокристальную систему Exynos 9609, аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч и объем памяти 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. Motorola One Action поддерживает сети Bluetooth 5.0 и 4G LTE, а также включает в себя слот для двух SIM-карт, NFC и один динамик нижнего обстрела, который поддерживает Dolby Audio. Наконец, One Action имеет защиту от брызг, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-C.