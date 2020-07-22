Представлен OnePlus Nord с дисплеем 90 Гц, четырьмя задними камерами и ценой в 399 евро

OnePlus анонсировала свою первую за пять лет модель телефона среднего класса - OnePlus Nord.

Он оснащен 6,44-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Кроме того, дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, что должно обеспечить плавность работы. За работу отвечает Qualcomm Snapdragon 765G с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, OxygenOS 10.5 на базе Android 10 и батарея на 4115 мАч.

OnePlus Nord получил четыре тыловые камеры 48 МП+8МП+2МП+2МП и две фронтальные 32 МП + 8 МП. Также смартфон имеет 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти, Bluetooth 5.1, связь 5 ГГц Sub-6 ГГц, LTE и датчик отпечатков пальцев.

OnePlus Nord будет доступен в синем и сером цвете и ценной, которая стартует от 399 евро за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища.