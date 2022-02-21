Представлен Oppo A76 с процессором Snapdragon 680

Компания Oppo анонсировала новый смартфон Oppo A76. Это телефон 4G начального уровня со стартовой ценой 215 долларов США, и вы можете приобрести его на сайте Oppo.com в цвете Glowing Black или Glowing Blue. Телефон оснащен чипсетом 6-нм Snapdragon 680, с некоторыми относительно старыми ядрами ЦП (Kryo 265) и графическим процессором Adreno 610. На борту нет модема 5G, только LTE. Информация предполагает, что на подходе модель 5G.

Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. ColorOS 11.1 на базе Android 11 имеет функции расширения виртуальной оперативной памяти, которые добавляют еще 5 ГБ. Расширить память невозможно, двойной слот для карт телефона поддерживает только SIM-карты.

На передней панели находится 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1612 пикселей (20:9), с частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу экрана расположилось отверстие для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели расположена двойная камера с основным модулем на 13 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. О возможностях записи видео ничего не сказано, но чипсет поддерживает разрешение 1080p. Лучшей особенностью A76 должен быть его аккумулятор. Он довольно большой с емкостью 5000 мАч, а поддерживает функцию быстрой зарядки 33 Вт.

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