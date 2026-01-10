Представлен ПК ASUS ROG G1000 с тремя голографическими вентиляторами

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров флагманской моделью Gaming TM500, главной особенностью которой стали голографические вентиляторы AniMe Holo. Здесь используется 380-мм вентилятор с 680 светодиодами и два 215-мм вентилятора с 384 светодиодами каждый, которые заключены в стеклянные камеры для создания голографических эффектов. ПК также характеризуется корпусом с размерами 582,7:290:614,8 мм и массой 40 кг, процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D или Ryzen 7 9850X3DЮ системой платой ASUS X870 PRIME, графическим адаптером ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral, 128 ГБ ОЗУ DDR5, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 4 ТБ, 1000-ВТ блоком питания, жидкостной системой охлаждения, адаптером беспроводной связи WI-Fi 7 и настраиваемой подсветкой. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.