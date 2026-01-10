Представлен ПК ASUS ROG G1000 с тремя голографическими вентиляторами

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров флагманской моделью Gaming TM500, главной особенностью которой стали голографические вентиляторы AniMe Holo. Здесь используется 380-мм вентилятор с 680 светодиодами и два 215-мм вентилятора с 384 светодиодами каждый, которые заключены в стеклянные камеры для создания голографических эффектов. ПК также характеризуется корпусом с размерами 582,7:290:614,8 мм и массой 40 кг, процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D или Ryzen 7 9850X3DЮ системой платой ASUS X870 PRIME, графическим адаптером ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral, 128 ГБ ОЗУ DDR5, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 4 ТБ, 1000-ВТ блоком питания, жидкостной системой охлаждения, адаптером беспроводной связи WI-Fi 7 и настраиваемой подсветкой. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен мини-ПК Acer Veriton RA100 SFF…
Компания Acer пополнила ассортимент компактных ПК моделью Veriton RA100 SFF, которая базируется на 16-яде…
Представлен крошечный мини-ПК Tiiny AI Pocket Lab…
Компания Tiiny AI пополнила ассортимент компактных ПК по-настоящему крошечной моделью AI Pocket Lab. Она …
Микро-ПК Azulle Acces Arm оценили в 120 евро …
Компания Azulle пополнила ассортимент крошечных ПК моделью Acces Arm, которая выполнена в форм-факторе ст…
Представлен корпус GAMEMAX BLADE CONCEPT…
GAMEMAX анонсирует старт продаж игрового корпуса BLADE CONCEPT. Это флагманская основа для сборки ПК с но…
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остек…
Тестируемый сегодня корпус GAMEMAX T20 выполнен по интересной схеме с расположением панели портов ввода/в…
Игровой ПК MSI MPG Trident AS оценили в 1620 долларов…
Компания MSI объявила о выпуске геймерского компьютера MPG Trident AS, который получил корпус объёмом 10 …
Представлен мини-ПК ASUS ROG GR70…
Компания ASUS в рамках выставки CES 2026 представила геймерских мини-ПК ROG GR70, который основан на 16-я…
Игровой мини-ПК Thunderobot MIX G2 оценили в 2105 долларов…
Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных геймерских ПК моделью MIX G2, которая получила корп…
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копрусаFormula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса
Вместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборкаВместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборка
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпусаFormula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor