Представлен ПК-корпус Aerocool Flo

Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Flo, которая подойдет для создания игрового ПК. Новинка выделяется тем, что системная плата здесь монтируется с поворотом на 90 градусов, а потому слоты расширения и интерфейсные разъёмы располагаются в верхней части корпуса и скрыты в отсеке с крышкой. Корпус поддерживает установку видеокарт в вертикальном положении (длина до 321 мм), материнскими платами ATX, micro-ATX и mini-ITX, блока питания длиной до 222 мм, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной или жидкостной системы охлаждения и процессорного кулера высотой до 165 мм. Размеры корпуса равны 215:483:470 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.