Представлен ПК-корпус Phanteks Exo 626

Компания Phanteks показала на минувшей выставке CES 2026 компьютерный корпус Exo 626, который, правда, будет продаваться в составе готовых ПК CyberPower. Можно ли будет его купить отдельно позже, пока не сообщается. Главной особенностью корпуса является то, что все комплектующие здесь заточены внутри модулей. Предполагается, что так тепло от одного компонента не передаётся на другие. При этом модуль видеокарты поддерживает решения, занимающие аж четыре слота.

Упомянутый ранее компьютер CyberPower оснащается 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 285K, графическим адаптером NVIDIA RTX 5080, материнской платой ASUS TUF Z890, 32 ГБ DDR5, SSD-накопителем WD Black SN8100 PCIe Gen 5 вместимостью 2 ТБ, системой жидкостного охлаждения Bitspower 360 мм AIO с ARGB-подсветкой и 1000-Вт блоком питания Corsair RM1000X с сертификатом 80+ Gold. Цена ПК составляет 3500 долларов.

