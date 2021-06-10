Представлен ПК-корпус Sharkoon TG6M RGB

Компания Sharkoon представила компьютерный корпус TG6M RGB, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарт длиной до 400 мм, процессорного кулера высотой до 167 мм, блока питания длиной до 20,5 мм, до трех 3,5- и до четырех 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель, боковую стенку из закаленного стекла, четыре комплектных 120-мм вентилятора, два разъема USB 3.0 и два порта USB 2.0, аудиоразъемы, восьмипортовый контроллер RGB, размеры 45,2:21,5:46,5 см и массу 7,9 кг. Цена корпуса составляет 88 евро.

Комментарии и отзывы Sharkoon TG6M RGB
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