Представлен ПК-корпус Thermaltake Core P6 TG

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями Core P6 TG и Core P6 TG Snow, которые отличаются лишь расцветкой. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой материнской платы вплоть до типоразмера E-ATX, до четырех 3,5- или восьми 2,5-дюймовых устройств хранения данных, процессорного кулера высотой до 180 мм, видеокарт длиной до 300 мм с резервуаром СЖО или 335 мм без резервуара, системы жидкостного охлаждения с радиатором до 360 мм, до тринадцати 120-мм и восьми 140-мм вентиляторов.

Также отметим конфигурацию с открытой рамой, боковые стенки из 4-мм закаленного стекла, два комплектных кронштейна для графических адаптеров с поддержкой вертикального размещения, воздушные фильтры, порт USB Type-C и интерфейсы USB Type- A для двух разъемом USB 3.0 и двух USB 2.0. Цена и дата начала продаж корпусов будут объявлены позже.
Комментарии и отзывы Thermaltake Core P6 TG
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