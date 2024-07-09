Представлен Realme GT6 для Китая

Сегодня новый смартфон из серии Realme GT6 был официально представлен в Китае — это эксклюзивная версия Realme GT6 для китайского рынка, которая отличается от того смартфона, который был ранее представлен для мировых продаж. Правда, стоит отметить, что на этот раз компания Realme использовала иной дизайн по сравнению с международной версией GT6 — с плоскими гранями и более крупным модулем камеры. Впрочем, отличия имеются и под капотом — здесь используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и слегка увеличенная батарея ёмкостью 5800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, смартфон оснащён плоским 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 6000 нит (правда, речь о локальной пиковой яркости в HDR, но это всё равно отлично).

Сам дисплей изготовлен компанией BOE и защищён стеклом Crystal Armor, а не Corning Gorilla Glass Victus 2, как многие ожидали. Ещё на тыльной панели панели расположен основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также ультраширокоугольный объектив на 8 Мп. В вырезе в дисплее находится фронтальная камера на 16 Мп, плюс смартфон работает на Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0. Стоит смартфон от 385 долларов и это крайне привлекательная цена на самом деле, потому что здесь используется флагманский процессор, топовый дисплей и лучшая на рынке камера. Обычно за 400 долларов пользователи получают представителя среднего класса.