Представлен Realme NARZO 90 5G с защитой от воды

Компания Realme объявила о выпуске смартфона NARZO 90 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 185 долларов за версию с 6/128 ГБ памяти. Новинку оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 MAX с тактовой частотой до 2,5 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.

