Представлен Redmi 10 Power с аккумулятором на 6000 мАч

Xiaomi представила смартфон Redmi 10 Power в Индии. Новинка получила аккумулятор емкостью 6000 мАч

Redmi 10 Power получил 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой кадров 60 Гц. Он защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 680 с 8 ГБ оперативной (с технологией расширения памяти + 3ГБ) и 128 ГБ флэш-памяти. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, основная с датчиками разрешением 50 и 2 мегапикселя.

Смартфон работает под управление MIUI 13 на базе Android 11. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев и стандартный разъем для наушников. Redmi 10 Power представлен с одной конфигурацией памяти, цена новинки составляет 14 999 рупий (196 долларов).