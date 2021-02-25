Представлен Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч

Официальная презентация Samsung Galaxy M62 была запланирована на 3 марта, однако таиландское отделение корейского производителя уже опубликовало подробные характеристики устройства. Как и предполагалось, перед нами переименованный Galaxy F62, который характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8-ядерной платформой Exynos 9825, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, боковым дактилоскопом, модулем NFC, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей емкостью 7000 мАч, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1 и поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. В Индии смартфон стоит 330 и 360 долларов в зависимости от версии.