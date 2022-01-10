Представлен Samsung Galaxy S21 FE на чипсете Exynos 2100

Неделю назад компания Samsung представила смартфон Galaxy S21 FE на платформе Snapdragon 888. Сегодня корейский производитель выпустил в Индии версию на фирменном процессоре Exynos 2100. Любопытно, что стартовая цена новинки составляет 675 долларов против 700 долларов у оригинальной. Причем здесь базовая версия комплектуется 8 ГБ оперативной памяти, в то время как в США за 700 долларов продается вариант с 6 ГБ ОЗУ.

Новинку также оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из поликарбоната с металлической рамкой, габаритами 155,7:74,5:7,9 мм и массой 177 граммов.