Представлен широкоформатный монитор ViewSonic VA2932-MHD

Компания ViewSonic представила монитор VA2932-MHD, который получил 29-дюймовую SuperClear IPS-панель с разрешением 2560:1080 точек (WFHD) и соотношением сторон 21:9. Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, временем отклика GtG 4 мс, частотой обновления 75 Гц, 85% охватом цветовой палитры NTSC и 120% охватом sRGB, поддержкой адаптивной синхронизации для более плавной картинки, средствами Flicker Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя, стереофоническими динамиками по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним DisplayPort, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона дисплея. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ViewSonic VA2932-MHD
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