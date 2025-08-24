Представлен шлем смешанной реальности Vivo Vision

Компания Vivo объявила о выпуске своей гарнитуры смешанной реальности (MR) с лаконичным названием Vision. Новинка характеризуется массой всего 398 граммов, раздельной конструкцией с компонентами из магниевого сплава, высотой 83 мм и толщиной 40 мм, регулируемыми лицевыми масками, несколькими амбушюрами из пеноматериала, быстросъёмным ремешком с двумя кольцами, полутвердотельной батареей с высокой плотностью, двумя экранами Micro-OLED с разрешением 3840:3552 точки, плотностью пикселей 4032 ppi и 94% охватом цветовой палитры, точностью цветопередачи ΔE < 2, виртуальным дисплеем диагональю 36 метров, процессором Qualcomm Snapdragon XR2+, фирменным ПО OriginOS Vision, возможностью сквозного просмотра, задержкой во время просмотра видео 13 мс, отслеживанием взгляда с точностью 1,5°, распознаванием жестов с 26 степенями свободы и вертикальным диапазоном до 175°. Цена гарнитуры пока не раскрывается, но она не должна превысить 1400 долларов.

