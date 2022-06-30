Представлен UltraWide монитор Philips 34E1C5600HE

Компания Philips расширяет ассортимент UltraWide мониторов представив новую модель - 34E1C5600HE.

Philips 34E1C5600HE - 34-дюймовый монитор с разрешением CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей. Он оснащен технологией Ultra Wide-Color для четкого изображения. Время отклика монитора составляет 4 мс, яркость 300 кд/м2, коэффициент контрастности 3000: 1.

Широкие углы обзора 178°/178° в сочетании с соотношением сторон 21:9 предлагают более высокую производительность благодаря большому пространству. Пользователь может разместить на экрана несколько окон.

Монитор получил встроенную 5-мп веб-камеру с поддержкой Windows HelloTM. Также в модели есть микрофон с шумоподавлением и встроенные динамики мощностью 5 Вт. Кроме того, новинка оснащена технологией MultiView, что позволяет пользователю работать с несколькими устройствами одновременно.

Philips 34E1C5600HE поступит в продажу с июля по цене 559 долларов.
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