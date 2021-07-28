Представлен ZTE Axon 30 5G с подэкранной камерой

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE Axon 30 5G, которая получила подэкранную 16-Мп камеру нового поколения. В отличие от предшественника ZTE Axon 20, новинку оснастили действительно невидимой фронтальной камерой. Смартфон также характеризуется 6,92-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 870, флеш-памятью UFS3.1, функцией расширения ОЗУ Memory Fusion Technology, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682), 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой MyOS 11, массой 189 г и толщиной 7,8 мм. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 340 долларов, 8 и 128 ГБ – 385 долларов, 8 и 256 ГБ – 430 долларов, а также 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти – 475 долларов.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 5G
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