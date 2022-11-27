Представлен башенный кулер Cougar FORZA 135 Dual Tower

Cougar представила двухбашенный процессорный кулер FORZA 135 Dual Tower.

FORZA 135 Dual Tower оснащается двумя вентиляторами 140 и 120 мм. 140 мм вентилятор MHP140-A располагается в центре, а 120 мм MHP120 крепится спереди. Кулер достаточно увесистый - 1391 г. Новинка имеет 7 тепловых медных трубки толщиной 6 мм. Высота башни с установленным вентилятором составляет 160 мм. Медная основа с никелированным покрытием обеспечивает отличный контакт с процессором.

Cougar FORZA 135 Dual Tower совместим с сокетами Intel LGA 115X/1366/1200/1700/2011/2066 и AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2.

Цену модели производитель не раскрывает.