Представлен башенный кулер Deepcool Gammaxx 400S

Компания Deepcool представила кулер башенного типа Gammaxx 400S, который совместим с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с процессорами Intel в исполнении Intel LGA1151/1150/1155/1366. Новинка характеризуется радиатором с четырьмя 6-мм медными U-образными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, прижимной пластиной в роли вспомогательного радиатора, 120-мм вентилятором с фиксированной скоростью вращения в 1300 оборотов в минуту (±10 %) и потоком воздуха до 86 кубических метров в час, девятилопасной крыльчаткой, гидравлическим подшипником и уровнем шума не более 14,6 дБА. Размеры кулера равны 129:77:155 мм, а вот стоимость и дата начала продаж пока не сообщаются.