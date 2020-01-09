Представлен башенный кулер be quiet! Pure Rock 2 на CES 2020

Оснащенный четырьмя высокопроизводительными 6-мм тепловыми трубками и вентилятором Pure Wings 2 120mm PWM , кулер Pure Rock 2 способен охлаждать процессоры с номинальной мощностью TDP до 150 Вт. Эта модель предлагает отличное соотношение цены и производительности, высокую эффективность охлаждения и низкий уровень шума.

Асимметричная конструкция радиатора исключает блокировку слотов RAM на материнских платах, а сам кулер легко легко установить на материнскую плату сверху. Pure Rock 2 будет моделями в серебристом и черном цветах с ориентировочной датой запуска в апреле 2020 года.