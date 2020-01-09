Представлен башенный кулер be quiet! Shadow Rock 3 на CES 2020

Shadow Rock 3 обладает эффективностью охлаждения до 190 Вт TDP благодаря крупному радиатору, пяти 6-мм высокопроизводительным никелированным медным тепловым трубкам с прямым контактом (HDT) и высокоскоростному вентилятору Shadow Wings 2 120mm PWM high-speed.

Кулер идеально подойдет тем пользователям, которым нужна высокая производительность и низкий уровень шума, при этом желающим приобрести более доступную по сравнению с флагманскими моделями систему охлаждения. Характерными особенностями этого кулера являются достаточно простой дизайн с алюминиевой верхней крышкой с двухцветной поверхностью, асимметричная компоновка, которая обеспечивает пространство для модулей RAM с высокими радиаторами, и легкая установка сверху материнской платы (в комплекте есть отвертка). Выход на рынок ожидается в апреле 2020 года.