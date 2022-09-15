Представлен башенный кулерThermalright Ultra 120EX Rev. 4

Компания Thermalright объявила о выпуске нового кулера для процессора Ultra 120EX Rev. 4.

Ultra 120EX Rev. 4 имеет классический вид башенного кулера и является четвертой версией линейки Ultra. Кулер получил обновленный радиатор и вентилятор с высоким статическим давлением. Ultra 120EX Rev. 4 имеет шесть медных никелированных тепловых трубки, медное основание с гальваническим покрытием.

В комплектацию входит 120 мм вентилятор TL-B12G с гидродинамическим подшипником со скоростью вращения до 2150 об/мин. С установленными вентилятором кулер имеет размеры: 132 мм x 89,6 мм x 157 мм (ШxГxВ) и весит 865 г. Совместимость с сокетами: AMD AM5, AM4 и Intel LGA1700 и LGA1200.

Сколько стоит Thermalright Ultra 120EX Rev. 4 не сообщается.

Alphacool выпускает новые фитинги Eiszapfen…
Компания Alphacool объявила о выпуске новых фитингов Eiszapfen для контура водяного охлаждения. Фитинги д…
NZXT представила высокоэффективную термопасту…
NZXT представила термопасту NZXT High-Performance, которая сочетает в себе теплопроводность, простоту нан…
Представлены вентиляторы Antec Fusion 120 ARGB …
Компания Antec представила корпусные вентиляторы Fusion 120 ARGB. …
Bykski анонсировала водоблок для графического процессора Int…
Компания Bykski стал первым производителем, который представил систему охлаждения (водоблок) для графичес…
XPG представила новые ARGB вентиляторы HURRICANE…
Бренд XPG анонсировал новые вентиляторы HURRICANE ARGB PWM. Новая линейка выпускается в размерах 120 мм и…
Представлена светящаяся охлаждающая жидкость Alphacool Apex …
Компания Alphacool выпустила охлаждающую жидкость Apex Liquid которая светится в темноте. …
Низкопрофильный процессорный кулер Akasa Soho H6L оснащен ше…
Akasa представила низкопрофильный процессорный кулер Soho H6L с адресуемой RGB-подсветкой. …
Обзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000…
Уже ближайшей осенью стартуют новые процессоры AMD, Intel и материнские платы для них. Если в случае с In…
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкойОбзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкой
Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700
Обзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкойОбзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор Deepcool LS720. Тест системы жидкостного охлаждения с поддержкой AMD Ryzen 7000Обзор Deepcool LS720. Тест системы жидкостного охлаждения с поддержкой AMD Ryzen 7000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor