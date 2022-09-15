Представлен башенный кулерThermalright Ultra 120EX Rev. 4

Компания Thermalright объявила о выпуске нового кулера для процессора Ultra 120EX Rev. 4.

Ultra 120EX Rev. 4 имеет классический вид башенного кулера и является четвертой версией линейки Ultra. Кулер получил обновленный радиатор и вентилятор с высоким статическим давлением. Ultra 120EX Rev. 4 имеет шесть медных никелированных тепловых трубки, медное основание с гальваническим покрытием.

В комплектацию входит 120 мм вентилятор TL-B12G с гидродинамическим подшипником со скоростью вращения до 2150 об/мин. С установленными вентилятором кулер имеет размеры: 132 мм x 89,6 мм x 157 мм (ШxГxВ) и весит 865 г. Совместимость с сокетами: AMD AM5, AM4 и Intel LGA1700 и LGA1200.

Сколько стоит Thermalright Ultra 120EX Rev. 4 не сообщается.