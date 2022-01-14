Представлен белый кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB

Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB представляет собой белую версию кулера выпущенного в апреле 2021 года.

Кулер идентичен оригиналу, за исключением несколько улучшений и цвета. Алюминиевый радиатор, медные тепловые трубки окрашены в матово-белый цвет. Компания Thermalright отказалась от декоративной верхней пластины для двух блоков ребер, уменьшив высоту кулера до 155 мм по сравнению со 157 мм у оригинальной версии. В комплектацию входит белый 120 мм вентилятор TL-C12CW-S с ARGB-подсветкой. Также стоит отметить, что Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB помимо совместимости с разъемами AM4 и LGA1200 поддерживает сокет Intel Socket LGA1700.

Цену кулера компания не раскрыла.