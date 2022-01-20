Представлен белоснежный кулер Thermalright TA120 EX Mini White

Компания Thermalright представила белоснежный башенный кулер TA120 EX Mini White.

Его высота составляет 135 мм. Кулер оснащен пятью медными тепловыми трубками толщиной 6 мм. Трубки контактируют с процессором в основании, изготовленного из никелированной меди с зеркальной полировкой.

Кулер Thermalright TA120 EX Mini White выполнен полностью в белом дизайне. В белый цвет окрашен, радиатор, тепловые трубки и вентилятор TL-D12 PRO-W. Он оснащен гидродинамическим подшипником и вращается со скоростью до 1850 об/мин при уровне шума 29,6 дБА.

Кулер поддерживает сокеты AMD AM4 и Intel LGA 115X/1200/2011/-3/2066, а также LGA 1700.

Стоимость и доступность кулера TA120 EX Mini White, производитель не раскрывает.
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