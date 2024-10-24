Представлен беспроводной пылесос Dreame Trouver S3 Detect Aqua

Dreame представили новую модель беспроводного пылесоса Trouver S3 Detect Aqua. Среди ее особенностей — высокооборотистый двигатель, обеспечивающий высокую мощность всасывания, многофункциональная щетка с подсветкой и системой защиты от наматывания волос, емкая батарея и насадка с емкостью для воды и двумя вращающимися швабрами. Trouver S3 Detect Aqua в отличие от большинства вертикальных беспроводных пылесосов успешно справляется с обеими задачами. Помимо основной щетки для удаления пыли в комплект поставки входит насадка с двумя вращающимися швабрами и регулируемой системой их увлажнения. Швабры не просто протирают пол, но и избавляют покрытие от присохших пятен. При этом пылесос остается компактным и не требует много места для хранения.

Основная щетка имеет яркую подсветку, которая помогает видеть еще не убранные участки. Кроме того, позади валика расположен металлический скребок с лезвием в виде гребня. Такая конструкция позволяет избежать наматывания длинных волос или шерсти, которое снижает эффективность уборки. Помимо пола Trouver S3 Detect Aqua способен очистить самые разные поверхности в доме. Моторизированная мини-щетка идеально собирает пыль с мягкой мебели, комбинированная узкая насадка позволяет забраться в щели и другие сложные места, а широкая насадка пригодится для сбора пыли на столе, горизонтальных полках и верхних панелях мебели.

Система фильтров Trouver S3 Detect Aqua позволяет улавливать до 99,9 % пыли, попадающей в контейнер. Фильтры можно мыть, что продляет их ресурс и снижает расходы на обслуживание пылесоса. Для опустошения контейнера объемом 0,6 л достаточно нажать всего одну кнопку — максимально гигиенично. Trouver S3 Detect Aqua оснащен аккумуляторным блоком 7 x 2500 мА·ч. Запас энергии позволяет новой модели работать до 60 минут без подзарядки. Реальное время работы зависит от используемых типа насадок и уровня мощности.
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