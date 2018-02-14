Представлен безрамочный Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Индии смартфон Redmi Note 5 Pro, который может похвастаться модным безрамочным дизайном и двойной камерой. Новинку оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, двойной основной камерой 12+5 Мп с основным сенсором Sony IMX486, 20 Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч, а также Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9. Версия на 4+64 ГБ оценена в 220 долларов, а 6+64 ГБ – в 265 долларов. Старт продаж запланирован на март 2018 года.