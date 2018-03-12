Представлен безрамочный смартфон ZTE Nubia N3 с АКБ на 5000 мАч

Компания ZTE представила безрамочный смартфон Nubia N3, главной особенностью которого стала аккумуляторная батарея на 5000 мАч. Новинку также оснастили 6,01-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1 Nougat с оболочкой Nubia UI. ZTE Nubia N3 появится в продаже 24 марта, однако цена на него пока не сообщается.