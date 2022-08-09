Представлен бизнес-монитор ASUS C2222HE

Компания ASUS представила монитор C2222HE, который получил 21,45-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GtG), воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, разъемами HDMI 1.4 и D-Sub, поддержкой технологий Eye Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователей, технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея в играх, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 28 градусов и креплением VESA для установки на стену. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.