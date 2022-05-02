Представлен бизнес-монитор MSI Modern MD271CP

Компания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью Modern MD271, которая получила 27-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 102% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика GTG 4 мс, 1-Вт стереофоническими динамиками, разъемом HDMI 1.4b, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light с сертификатом TUV для заботы о глазах пользователей, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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