Представлен бизнес-монитор MSI Pro MP341CQ

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Pro MP341CQ, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м2, 116,25% охватом цветовой палитры sRGB, 1,07 млрд воспроизводимых оттенков, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика GtG 4 мс (1 мс MPRT), 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DP 1.2a, подставкой с регулировкой угла наклона до 25 градусов и поддержкой технологий Anti-Flicker и Less Blue Light с сертификатом TÜV для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.