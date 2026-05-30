Представлен ноутбук Acer Nitro 16 на Ryzen 9 9955HX3D

Компания Acer объявила о выпуске игрового ноутбука Nitro 16 (AN16-A91), который основан на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией второго поколения AMD 3D V-Cache или на Ryzen 9 9955HX в зависимости от конфигурации.

Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop с 12 ГБ памяти GDDR7, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, двумя слотами для накопителей PCIe Gen 4 NVMe SSD вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика до 3 мс, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, а также технологиями NVIDIA G-SYNC и Advanced Optimus, системой охлаждения с двумя вентиляторами и векторными тепловыми трубками, батареей ёмкостью 92 Втч, сетевым контроллером Intel Killer Ethernet E3100G, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 2.0, HDMI 2.1, ридером карт памяти microSD, портом RJ-45, двумя динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой и корпусом массой 2,5 кг. Старт продаж ноутбука запланирован на август, но цены пока не раскрываются.
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
