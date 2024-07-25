Представлен бюджетный смартфон HMD Crest

Компания HMD пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделями HMD Crest и Crest Max, которые оценены в 175 и 200 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинки оснастили 6,67-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T760, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, фронтальной камерой на 50 Мп и предустановленной операционной системой Android 14 с двумя годами обновлений безопасности. Базовая модель имеет сдвоенную основную камеру с главным модулем на 50 Мп и сенсор глубины резкости, а старшая – тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп.