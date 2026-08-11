Представлен бюджетный смартфон HONOR Play 80

Компания HONOR пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Play 80, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Новинка также характеризуется 4 или 6 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти, 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5300 мАч, корпусом толщиной 7,89 мм и массой 186 граммов, слотом для карты памяти TF, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, а также черной, голубой и зеленой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 150 долларов.