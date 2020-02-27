Представлен бюджетный смартфон HTC Wildfire R70

Компания HTC пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Wildfire R70, цена которой пока не сообщается. Новинку оснастили бюджетной платформой MediaTek Helio P23, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп и двумя вспомогательными модулями на 2 Мп, камерой для селфи разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, портом micro-USB, а также устаревшей операционной системой Android Pie. А вот модуля NFC для бесконтактных платежей здесь не предусмотрено.