Представлен бюджетный смартфон Honor 8S 2020

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor 8S 2020, который уже можно приобрести в Великобритании за 100 фунтов стерлингов. Новинка оснащается 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти (у предыдущего поколения было 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти), платформой MediaTek Helio A22, 5,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей и соотношением сторон 19:9, одинарной основной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, портом MicroUSB, модулями 4G, Wi-Fi (2,4 ГГц) и GPS, аккумулятором ёмкостью 3020 мАч и предустановленной оболочкой EMUI 9.0 на основе Android 9 Pie.

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