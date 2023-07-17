Представлен бюджетный смартфон Honor Play 40C

Компания Honor объявила о выпуске смартфона Play 40C, который обойдется в Китае в 125 долларов. Новинку оснастили 8-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480 Plus с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 13-Мп основной камерой, 5-Мп селфи-камерой, боковым дактилоскопом, модулем NFC, размерами 163:75:8,35 мм, массой 188 граммов, а также черной, зеленой и голубой расцветками.