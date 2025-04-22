Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 80

Компания Huawei объявила о выпуске смартфона Enjoy 80, который основан на очень старом 14-нанометровом процессоре Kirin 710A с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и поддержкой касаний мокрыми пальцами, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 50 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 6620 мАч, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной прошивкой Harmony OS 4.0 на базе ОС Android 10. Цена смартфона составляет от 165 до 235 долларов в зависимости от конфигурации.

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