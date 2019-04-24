Представлен бюджетный смартфон Huawei Y5 2019

Компания Huawei представила доступный смартфон Huawei Y5 2019, главной особенностью которого стала оформленная под кожу задняя панель. Новинку также оснастили 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с датчиком разрешением 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2), одинарной основной камерой с датчиком на 13 Мп и объективом со светосилой F/1.8, аккумулятором на 3020 мАч, портом microUSB, отдельным слотом для карты памяти microSD, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9. Размеры смартфона равны 147,13:70,78:8,45 мм, а масса – 146 граммам.