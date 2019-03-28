Представлен бюджетный смартфон Huawei Y6 Prime

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y6 Prime 2019, которая оценена в 150 долларов. Новинку оснастили платформой MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт microSD, сканером отпечатков пальцев, 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, одинарной основной камерой на 13 Мп с объективом с апертурой F/1,8, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3020 мАч и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9.0. Размеры устройства равны 156,28:73,5:8 мм, а масса – 150 граммам.