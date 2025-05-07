Представлен бюджетный смартфон Huawei nova Y63

На сайтах некоторых российских и южноафриканских ритейлеров обнаружились страницы со смартфоном Huawei nova Y63, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки. Точная цена смартфона пока не раскрывается, но предполагается, что он окажется дороже модели nova Y72S (11500 рублей).