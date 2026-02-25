Представлен бюджетный смартфон Infinix Smart 20

Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Smart 20, которая основана на 12-нанометровой платформе MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2. Новинка также получила 6,78-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, 8-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 15-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, модуль NFC, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, корпус толщиной 7,7 мм и предустановленную ОС Android 16 с фирменной прошивкой XOS 16. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.