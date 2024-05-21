Представлен бюджетный смартфон Jolla C2

Основанная бывшими сотрудниками Nokia компания Jolla представила смартфон Jolla C2, созданный совместно с турецким производителем Reeder. Новинку оснастили 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T606, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп и батареей ёмкостью 4000 мАч. Работает новинка под управлением собственной ОС Sailfish OS 5, но при этом поддерживает Android-приложения через эмулятор AppSupport. Смартфон появится в европейской продаже в августе по цене в 300 евро.

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