Представлен бюджетный смартфон LG X2 (2019)

Компания LG пополнила ассортимент бюджетных смартфонов X2 (2019), который в Европе и Северной Америке будет продаваться под названием K30 (2019). Новинка оснащается операционной системой Android 9.0 Pie, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, слотом для карт памяти microSD, модулями NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n, а также аккумулятором на 3000 мАч. Размеры K30 (2019) равны 147:71,5:8,2 мм, а масса –147 граммам. Цена смартфона составляет 160 долларов.