Представлен бюджетный смартфон Meizu mblu 21

Компания Meizu пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью mBlu 21, которая оценена в рамках популярной китайской распродажи 11.11 в эквивалент 96 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровым 8-ядерным чипсетом Unisoc T606 с максимальной частотой 1,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP1 и модемом 4G, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 1640:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4900 мАч, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, слотом для карты памяти microSD, а также черной, синей и белой расцветками корпуса.