Представлен бюджетный смартфон Meizu mblu 22 Pro

Компания Meizu представила в рамках выставки MWC 2025 доступный смартфон mblu 22 Pro, который основан на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G81 с максимальной частотой 2 ГГц. Новинку также оснастили 6,79-дюймовым экраном с разрешением 720:1640 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиками, корпусом в серой, белой и зеленой расцветках. Также был представлен смартфон Mblu 22, который отличается неназванной платформой Unisoc, 13-Мп и 5-Мп камерами, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также 10-Вт зарядкой.