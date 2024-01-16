Представлен бюджетный смартфон Moto G Play 2024

Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto G Play 2024, которая обойдется на американском рынке в 150 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, предустановленной операционной системой Android 13, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, корпусом с габаритами 163,82:74,96:8,29 мм и массой 185 граммов, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP52. Moto G Play 2024 станет доступен для покупки с 8 февраля.