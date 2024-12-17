Представлен бюджетный смартфон Moto G15

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделями Moto G15 и Moto G15 Power, которые базируются на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G81-Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем.

Новинки также получили 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную ОС Android 15, модем 4G VoLTE, поддержку 18-Вт проводной зарядки, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.4, порт USB Type-C и модуль NFC. Младшую модель оснастили аккумулятором ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 18-Вт зарядки, а старшую – батареей на 6000 мАч. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.